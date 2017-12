Venezuela zet Braziliaanse ambassadeur buiten

De Braziliaanse ambassadeur Ruy Pereira is persona non grata tot 'de grondwettelijke orde die de regering (in Brazilië, nvdr.) heeft overtreden', wordt hersteld.

De betrekkingen tussen de socialistische regering van Venezolaans president Nicolas Maduro en buurland Brazilië zijn op een dieptepunt sinds de centrumrechtse Michel Temer er de afgezette, linkse Dilma Rousseff heeft vervangen als staatshoofd.

Volgens de krant O Globo is Pereira vrijdag voor Kersmis naar haar thuisland gereisd, en kan ze nu niet meer terugkeren.

Ook de Canadese zaakgelastigde Craib Kowalik is voortaan een ongewenst persoon in het Zuid-Amerikaanse land. De grondwetgevende vergadering wrijft hem 'een permanente, indringende, grove en vulgaire inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Venezuela' aan.

Canada voert al geruime tijd de druk op voor een dialoog tussen de regering en oppositie en legde Venezuela enkele maanden geleden ook sancties op.

In een reactie zegt het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat 'dit besluit nogmaals het autoritaire karakter van de regering van Nicolas Maduro en het ontbreken van elke bereidheid tot dialoog aantoont.'

Vrijlating opposanten

Ook op zaterdag heeft de zogenaamde waarheidscommissie de regering van president Maduro aanbevolen om meer dan tachtig opposanten vrij te laten. Enkelen van hen worden al sinds 2014 vastgehouden.

De waarheidscommissie was belast met de taak om de gewelddadige en dodelijke protesten tegen de Venezolaanse regering van 2014, maar ook van begin 2017 te onderzoeken. Haar werk is nu afgerond. Ze beveelt de vrijlating van meer dan tachtig opposanten aan. De voorzitster van de waarheidscommissie Delcy Rodriguez heeft het advies aan Maduro overgemaakt.

Rodriguez - eveneens het hoofd van de grondwetgevende vergadering, die begin augustus door Maduro werd geïnstalleerd en de taken van het door de oppositie gedomineerde parlement heeft overgenomen - suggereert dat hun straf kan worden omgezet in gemeenschapsdienst. 'We hopen dat ze in de komende uren kunnen worden vrijgelaten', zei ze. De kerstperiode is namelijk een ideaal 'verzoeningsmoment.'

Het lot van de gevangengehouden opposanten van de regering was ook een belangrijk onderwerp van de recente onderhandelingen met de alliantie Mesa de la Unidad Democrática (MUD/Tafel van de Democratische Eenheid) in de Dominicaanse Republiek, waarvan een derde gespreksronde is gepland op 11 en 12 januari. De oppositie had deze week nog aan Maduro gevraagd om de 'politieke gevangenen' voor Kerstmis vrij te laten. Volgens hen gaat het wel om bijna 270 personen.