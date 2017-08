Venezuela: Twee belangrijke oppositieleden gearresteerd

"Ze hebben Leopoldo net bij hem thuis opgehaald. We weten niet waar hij is of waar ze hem naartoe hebben gebracht", tweette de echtgenote van Lopez. De kinderen van Ledezma lieten eveneens weten dat de SEBIN hun vader meenam.

Lopez werd in 2014 tot bijna 14 jaar cel veroordeeld vanwege het aanzetten tot geweld bij de regeringsprotesten van 2014. Hij verliet de gevangenis op 8 juli en werd onder huisarrest geplaatst vanwege zijn slechte gezondheidstoestand.

Hij had enkele maanden geleden het leger, dat de president steunt, opgeroepen om zich te verzetten tegen de bevelen die bedoeld zijn om de Venezolaanse bevolking te onderdrukken, en zo de grondwet te verdedigen. Op 26 juli riep hij het leger bovendien op om de grondwetgevende vergadering, waarover zondag gestemd werd, niet te erkennen.

In een videoboodschap riep hij de Venezolanen bovendien op te manifesteren tegen de regering. De oppositie beschouwt de constituante als een manier voor president Nicolas Maduro om zich vast te klampen aan de macht, het parlement omver te werpen en presidentsverkiezingen te vermijden.

Ledezma, de burgemeester van de hoofdstad Caracas, staat onder huisarrest wegens vermoedelijke samenzwering en het aanzetten tot geweld.