Venezuela stapt uit Organisatie van Amerikaanse Staten

'De terugtrekking van Venezuela uit de OAS is niet voorwaardelijk. Ze heeft te maken met de waardigheid van ons volk en de Boliviaanse doctrine', aldus de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Delcy Rodriguez , zo verwijzend naar Venezuela's socialistische politiek en economisch model.

Rodriguez kondigde aan dat president Nicolas Maduro het vertrek uit het regionale diplomatieke orgaan had geëist als een reactie op de bijeenroeping van een crisisvergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van 17 lidstaten om hun 'diepe bezorgdheid' over Venezuela te bespreken. Caracas had eerder al met een vertrek uit de organisatie gedreigd indien de vergadering zou plaatsvinden. Eerder had de secretaris-generaal van de OAS Maduro al een 'dictator' genoemd.

Julio Borges, de voorzitter van het door de oppositie gedomineerde Venezolaanse parlement, reageerde dat de aankondiging van het regime 'het bewijs is voor een zelf toegebrachte staatsgreep.' 'Dit is het bewijs dat er angst is voor een verkiezing', stelde hij.

Venezuela is een lid van OAS sinds 1951. Volgens Rodriguez zal Caracas het twee jaar durende proces voor het vertrek uit de organisatie donderdag in gang zetten.

De Organisatie van Amerikaanse Staten is het oudste regionale verbond van staten, waartoe de 35 staten behoren in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, en de Caraïben. Eind maart riepen veertien landen, waaronder de Verenigde Staten en Mexico, al op tot een snelle organisatie van verkiezingen in Venezuela, en stelden ze 'erg ongerust' te zijn over de politieke situatie in het land. De concrete aanleiding was toen de beslissing van het Hooggerechtshof om zichzelf de parlementaire bevoegdheden toe te kennen. Sindsdien zijn de spanningen in het land, dat al maanden in de greep is van een politieke en economische crisis, enkel maar erger geworden, en bij protesten zijn al 32 mensen om het leven gekomen.