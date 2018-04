'Venezolanen hebben dringend internationale hulp nodig'

Als gevolg van de complexe politieke en economische crisis in Venezuela moeten miljoenen mensen het stellen zonder basisvoorzieningen en -diensten. De Verenigde Naties en mensenrechtengroepen zoals Human Rights Watch (HRW) dringen aan op actie. 'Venezuela heeft hulp nodig om deze overweldigende crisis te boven te komen', zegt zanger Ricardo Montaner, die samen met HRW de campagne #TodosConVenezuela lanceerde, wat staat voor 'Samen voor Venezuela'.

De campagne gaat van start aan de vooravond van de Top van de Amerika's, die vrijdag begint in Lima en waar wereldleiders de situatie in Venezuela bespreken. De campagne vraagt het publiek te twitteren naar Latijns-Amerikaanse presidenten over het 'wanbeleid van de Venezolaanse regering onder president Nicolas Maduro'. Het gaat dan onder meer om onderdrukking van kritische geluiden en het vastzetten en vervolgen van critici voor militaire tribunalen.

Naar schatting zevenhonderd burgers verschenen al voor militaire rechtbanken op beschuldiging van verraad en het veroorzaken van oproer.

Gezondheidscrisis

Talloze VN-rapporteurs maakten in de afgelopen maanden melding van 'excessief en willekeurig gebruik van geweld' tijdens protesten tegen de regering.

Intussen lijdt Venezuela sinds een daling van de olieprijzen in 2014 onder een ernstige economische crisis. Het Zuid-Amerikaanse land heeft momenteel de hoogste inflatie ter wereld, meer dan 6000 procent. Daardoor is het vrijwel onmogelijk voor Venezolanen om geneesmiddelen en voedsel te kopen, wat heeft geleid tot een gezondheidscrisis.

In een jaar tijd stegen de moeder- en kindersterfte met respectievelijk 65 en 30 procent. Meer dan 80 procent van het land leeft nu in armoede.

2 miljoen vluchtelingen

De politieke spanningen en het gebrek aan basisdiensten hebben ertoe geleid dat bijna 2 miljoen Venezolanen het land ontvlucht zijn. Carlos Miguele Machado, een van hen, verklaarde tegenover HRW dat hij vertrok omdat er voor zijn vrouw, die een schildklieroperatie onderging, geen medicijnen meer verkrijgbaar waren. 'Ik moest van apotheek naar apotheek op zoek naar het medicijn, en het was nergens verkrijgbaar. En op de zwarte markt is het erg duur', zegt hij.

In de afgelopen maanden vertrokken de meeste Venezolaanse vluchtelingen naar Colombia en Brazilië. Meer dan een miljoen gingen er naar Colombia. Brazilië schat dat er dagelijks meer dan achthonderd Venezolanen de grens naar dat land oversteken.

'Omdat de complexe politieke en sociaaleconomische situatie nog steeds verergert, hebben deze Venezolanen als ze arriveren dringend behoefte aan voedsel, opvang en gezondheidszorg', zegt Wiliam Spindler, woordvoerder van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR).

Nieuwe opvanglocaties

De openbare diensten in Brazilië hebben moeite de toestroom van vluchtelingen te verwerken. Daarom heeft de UNHCR inmiddels nieuwe opvanglocaties geopend voor Venezolanen. Die hebben hun maximale capaciteit echter al bijna bereikt.

Voor implementatie van een regionaal reactieplan heeft de UNHCR een oproep aan donoren gedaan voor 46 miljoen dollar. Tot nu toe werd 4 procent van dat bedrag toegezegd. Ook de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) heeft een regionaal actieplan gelanceerd om de toestroom van Venezolanen in goede banen te leiden.

Catastrofe dreigt

Directeur David Beasly van het Wereldvoedselprogramma dringt er bij de internationale gemeenschap op aan om meer te doneren en zo een 'humanitaire catastrofe' te voorkomen bij de grens met Colombia.

Tijdens een recent bezoek aan de regio zei hij dat de situatie bij de grens met Colombia 'kan uitmonden in een ramp van ongekende proporties voor het westelijk halfrond. Ik denk dat mensen wereldwijd zich niet realiseren hoe ernstig de situatie is en hoeveel erger het nog kan worden', zei hij, verwijzend naar de crisis in Syrië, die ooit begon met bescheiden voedselnood.

In mei zijn in Venezuela presidentsverkiezingen die bepalend kunnen zijn voor de toekomst van het land en zijn burgers.