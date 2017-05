Venezolaanse president wil volksvergadering bijeenroepen om grondwet te hervormen

Maduro probeert al sinds zijn aantreden als president de grondwet van 1999 aan te passen. Hij stelde maandag tijdens een toespraak naar aanleiding van 1 mei dat hij een constituante wil die bestaat uit burgers, en niet uit vertegenwoordigers van de politieke partijen. Hij hoopt zo de beschuldigingen tegen te spreken dat hij een staatsgreep zou willen plegen.

Venezuela lijdt al maanden onder een politieke en economische crisis, door economisch wanbeheer, een torenhoge inflatie en de val van de olieprijzen. Dat leidde tot grote tekorten aan levensmiddelen en medicatie in heel het land. Oppositie en regering beschuldigen elkaar ervan de crisis in de hand te hebben gewerkt. Daarnaast is het land verwikkeld in een diepe politieke crisis, sinds de oppositie de meerderheid veroverde in het parlement.

Sinds begin april vinden in het land regelmatig manifestaties voor en tegen de president plaats. Concrete aanleiding toen was de beslissing van het Hooggerechtshof om zichzelf de macht toe te eigenen, een beslissing die het later ongedaan maakte. Bij de protesten kwamen al 32 mensen om het leven en raakten meer dan 500 anderen gewond.

Maandag vonden opnieuw protesten plaats, nadat de oppositie daartoe opgeroepen had, die opnieuw uitmondden op rellen tussen de manifestanten en de politie, die traangas inzette. Er vonden onder meer incidenten plaats in het westen van de hoofdstad Caracas, waar zowat 300 mensen probeerden een blokkade van de politie te doorbreken om bij de hoofdzetel van de verkiezingscommissie te geraken.