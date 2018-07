Venezolaanse president Maduro erkent verantwoordelijkheid voor ingestorte economie

'De productiemodellen die we tot nu toe hebben uitgetest, hebben gefaald. En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij ons, bij jou en bij mij', zo klonk het.

De president droeg zijn ministers ook op om de slechte economische toestand van het land niet langer af te schuiven op de 'aanvallen van het imperialisme'. 'Er is genoeg gejankt. Je zal mij niet zien janken over imperialisme. Laat ze ons maar aanvallen. Het is aan ons om te handelen, met of zonder agressie (van het imperialisme).'

Venezuela heeft grote delen van de economie genationaliseerd en heeft honderden bedrijven onteigend. Maar de aanpak van de regering heeft de economie van het olierijke land richting afgrond gedreven. Het Internationaal Muntfonds (IMF) verwacht voor dit jaar een inflatie van een miljoen procent en een daling van het bnp met achttien procent. De Venezolaanse centrale bank geeft al enkele jaren geen inflatie- of conjunctuurcijfers meer vrij.

'Ik denk dat het ongeveer twee jaar zal duren om terug te keren naar de stabiliteit, en om de eerste tekenen te zien van nieuwe economische welvaart zonder daarbij de sociale bescherming op te geven', aldus Maduro. Een van de maatregelen die de economie er weer bovenop moet helpen, is het opvoeren van de olieproductie tot 6 miljoen vaten per dag tegen 2025. Momenteel bevindt de productie zich op anderhalf miljoen vaten per dag, het laagste niveau in dertig jaar.