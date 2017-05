Venezolaanse oppositie roept leger op tot dialoog

'Ik roep minister van Defensie Vladimir Padrino Lopez op om de deur te openen voor een oprecht debat binnen de gewapende troepen', aldus parlementsvoorzitter Julio Borges. Het parlement is het enige Venezolaanse staatsorgaan dat in handen is van de oppositie, alle andere instellingen, zoals het leger, de verkiezingscommissie en het Hooggerechtshof, worden door de regering van de socialistische president gecontroleerd.

Volgens de oppositieleiders hebben president Nicolas Maduro en zijn aanhangers vorige week een ontmoeting gehad met de defensieminister om zich te verzekeren van zijn steun rond de grondwetgevende vergadering die Maduro wil organiseren. 'Indien Maduro (en zijn aanhangers) het recht hebben om advies te geven aan het leger over de chaos in Venezuela, dan moeten wij ook het recht krijgen', aldus Borges.

Diepe politieke en economische crisis

Venezuela lijdt al maanden onder een economische crisis, door economisch wanbeheer, een torenhoge inflatie en de val van de olieprijzen. Daarnaast is het land verwikkeld in een diepe politieke crisis, sinds de oppositie de meerderheid veroverde in het parlement. Sinds begin april vinden in het land regelmatig manifestaties voor en tegen de president plaats. Concrete aanleiding toen was de beslissing van het Hooggerechtshof van eind maart om zichzelf de macht toe te eigenen, een beslissing die het later ongedaan maakte. Bij de protesten kwamen al 38 mensen om het leven.

Maduro kondigde begin mei aan als oplossing voor de crisis een volksvergadering bijeen te willen roepen om de grondwet aan te passen, een initiatief dat door de oppositie wordt verworpen. Volgens analisten zou Maduro die vergadering willen vullen met zijn aanhangers uit de verschillende openbare sectoren, wat de organisatie van vrije verkiezingen, die nodig zijn in een echte democratie, nog meer zou bemoeilijken.