Venezolaanse oppositie mag niet samen opkomen bij verkiezingen

De partijen zullen nu moeten beslissen of ze elk apart opkomen.

'De nationale kiesraad moet de 'Tafel van Democratische Eenheid' (MUD) weren van het kiesproces', blijkt uit de beslissing van het Hof. Het argument is dat 'dubbele affiliatie' in politiek niet wettig is.

Volgens critici van president Nicolas Maduro is de beslissing ongegrond en een zoveelste bewijs van een gecompromitteerd kiesproces. Mogelijk wil Maduro de oppositie versplinteren om zijn eigen kansen gaaf te houden.

De grondwetgevende vergadering in Venezuela had dinsdag beslist dat de voor december geplande presidentsverkiezing al voor eind april zal plaatsvinden. Verschillende tegenstanders gaven daarop hun interesse aan om deel te nemen.