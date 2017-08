Venezolaanse minister van Defensie: 'Zullen soevereiniteit van Venezuela verdedigen'

Dat de Verenigde Staten een militaire interventie in Venezuela niet uitsluiten, zet de zenuwen op scherp in het Zuid-Amerikaanse land. De Venezolaanse minister van Defensie laat weten niet over zich heen te laten lopen door het Amerikaanse leger. 'We zullen de belangen en de soevereiniteit van Venezuela verdedigingen', zegt Vladimir Padrino Lopez, weet El Pais.