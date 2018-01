Venezolaanse leger valt opstandelingen aan

Sinds vanmorgen was het district El Junquito omsingeld. Het kwam er tot hevige vuurgevechten.

Via sociale media meldde zich de al een half jaar gezochte leider van de rebellen, Oscar Pérez, vanuit zijn schuilplaats, zwaar bloedend en gewapend. Zijn lot is nog niet duidelijk. Hij wordt door de socialisten als een 'terrorist' beschouwd en geldt als staatsvijand nummer 1. Er werden minstens vijf mensen gearresteerd.

Peréz had eind juni 2017 van zich laten horen, toen hij als piloot van de politie-eenheid CICPC met een gestolen helikopter het ministerie van Binnenlandse Zaken had beschoten en granaten naar het hooggerechtshof had gegooid. Niemand werd toen gewond, Maduro sprak van een poging tot staatsgreep.

Pérez beschouwt zichzelf als de leider van de rebellen die het land van het socialistisch juk willen bevrijden. Door wanbeheer en dalende olie-inkomsten staat het land met de wereldwijd grootste oliereserves voor een nakend faillissement, met de hoogste inflatie ter wereld en burgers die nauwelijks nog levensmiddelen kunnen aanschaffen in de supermarkten. De laatste tijd zijn de plunderingen in het land dan ook toegenomen.

In een manifest sprak Pérez van een 'coalitie tussen leger, politie en burgers', maar de rebellengroep bleef eerder klein. Toen hij met zijn aanhangers omsingeld werd, waarschuwde hij dat er in de woonzone in het district ook burgers aanwezig zijn. 'Ze willen niet dat we ons overgeven, ze willen ons vermoorden.'