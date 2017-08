Veiligheidsraad VN legt Noord-Korea nieuwe sancties op

De vijftien leden tellende Raad keurde de tot nu toe zwaarste sancties tegen het regime eenstemmig goed. Ze omvatten onder andere verdere restricties op de uitvoer van steenkool, ijzererts en zeevruchten. Er zijn ook sancties voor financiële bedrijven zoals banken en verzekeringen.

De strafmaatregelen zijn een antwoord op twee tests met intercontinentale ballistische raketten die Noord-Korea vorige maand heeft uitgevoerd.

De sancties kunnen het Aziatische land naar schatting jaarlijks een miljard dollar kosten.

Het zijn de eerste sinds Donald Trump zijn intrek in het Witte Huis heeft genomen. Maar ze tonen ook een merkbare evolutie van Peking aan dat tot nu toe de beste bondgenoot van Noord-Korea was. De VS hebben ook Rusland kunnen overtuigen om resolutie 2731 te steunen.

Volgens de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley zijn het de 'ergste sancties aan eender welk land in een generatie opgelegd. De prijs die de Noord-Koreaanse leiders zullen betalen voor hun blijvende nucleaire en raketontwikkeling zal het verlies zijn van een derde van de export en harde deviezen. Deze sancties zullen het land diep treffen en zullen het Noord-Koreaanse leiderschap een proefje geven van de ontbering die het Noord-Koreaanse volk ondergaat.'

Het is de achtste reeks sancties van de volkerenorganisatie tegen Noord-Korea sedert 2006. De voorgaande hebben in werkelijkheid niets uitgehaald.