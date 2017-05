Veiligheidsraad veroordeelt laatste Noord-Koreaanse raketproef

In een unanieme verklaring wordt Noord-Korea opgeroepen "geen nieuwe nucleaire en rakettesten uit te voeren". Ook Noord-Korea's enige bondgenoot China schaarde zich achter de tekst.

Pyongyang wordt opgeroepen "een oprecht engagement te tonen voor de denuclearisatie via concrete acties". De 15 lidstaten zeggen de situatie in de gaten te houden, en waarschuwen voor extra sancties.

De tekst werd goedgekeurd aan de vooravond van een spoedvergadering van de Raad achter gesloten deuren, waartoe de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Japan opgeroepen hadden.

Noord-Korea wil naar eigen zeggen intercontinentale raketten ontwikkelen die niet alleen Zuid-Korea en Japan kunnen treffen, maar ook een kernkop tot in de Verenigde Staten kunnen dragen. De Veiligheidsraad legde het land al verschillende sancties op, maar Amerika wil die nog versterken. Washington onderhandelt momenteel met China over een nieuwe resolutie die de druk op het communistische regime moet opvoeren.

In de verklaring van maandag belooft de Raad de aan Noord-Korea de al opgelegde maatregelen "volledig uit te voeren", en wordt aan alle landen gevraagd hetzelfde te doen. De tekst is bijna identiek aan die van midden mei, toen Noord-Korea ook een raketproef deed. Sinds begin dit jaar deed Noord-Korea dat al een tiental keer, en boekte op die manier vooruitgang in de doelstelling om Amerika te kunnen treffen.