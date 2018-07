Veiligheidsmedewerker Macron in staat van verdenking gesteld na geweld tegen betoger

Alexandre Benalla zelf en medewerker Vincent Crase van de presidentiële partij La République en marche zijn beschuldigd van 'geweldpleging in groep'.

Drie politieagenten die reeds zijn geschorst omdat zij beelden van bewakingscamera's aan Benalla zouden hebben doorgespeeld, zijn in verdenking gesteld voor het 'afwenden van beelden van een systeem van videobewaking' en 'schending van het beroepsgeheim'. Conform de vordering van het parket staan ze alle vijf onder gerechtelijk toezicht.

Op beelden van een betoging op 1 mei was te zien hoe agenten een betoger op de grond werken. Later snelt een man zonder uniform, maar wel met een politiehelm, toe, die de betoger wegtrekt van de agenten, hem meerdere klappen uitdeelt en op de grond werkt. Nadat zijn gezicht van dichtbij gefilmd is, wandelt hij snel weg uit angst om te worden herkend.

De krant Le Monde herkende op de beelden Benalla, die binnen het kabinet van Macron verantwoordelijk was voor de veiligheid van de president. Benalla werd afgelopen week al ontslagen en opgepakt.