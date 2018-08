Veiligheidsadviseur Trump: 'VS wil geen ander regime in Iran, wel ander gedrag'

Bolton sprak zich in Jeruzalem ook uit over het gebruik van chemische wapens door de Syrische dictator Bashar al-Assad. Als Assad in het offensief om de controle over de provincie Idlib chemische wapens zou inzetten, dan zal Washington 'heel hard' reageren.

Bolton sprak de hoop uit dat de vorige Amerikaanse aanvallen op Syrië een ontradend effect gehad hebben. 'Maar laat me de zaken duidelijk stellen: als het Syrisch regime chemische wapens gebruikt, dan zullen we heel hard reageren, en ze doen er goed aan goed na te denken voor ze zo'n beslissing nemen.'

Nog volgens Trumps veiligheidsadviseur zit Rusland 'vast' in Syrië, en is het op zoek naar anderen om de heropbouw te financieren. Volgens Bolton is dat een kans voor Washington, om druk uit te oefenen op pro-Iraanse krachten om Syrië te verlaten.