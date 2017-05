Veertien burgers gedood bij IS-bombardement in oosten van Syrië

"Het bombardement vond plaats op het moment dat de families samenkwamen voor het verbreken van de ramadan", aldus directeur van het Observatorium Rami Abdel Rahman.

"Minstens zes mortiergranaten bereikten de wijk al-Jura. Daesh (de Arabische naam voor IS, red.) voert regelmatig aanslagen uit met mortiervuur", zegt dan weer een militant van Deir Ezzor 24, die informatie verspreid over de stad. Volgens hem raakte een veertigtal mensen gewond. "Sommige van hen zijn in een kritieke toestand, maar de situatie van de gezondheidszorg in de regio gaat achteruit door een gebrek aan middelen, medicatie en medisch materiaal."

Een derde van Deir Ezzor, dat sinds begin 2015 bezet wordt door IS, valt onder de controle van het regime.

Bij de oorlog in Syrië zijn sinds maart 2011 al meer dan 320.000 mensen om het leven gekomen.