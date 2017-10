Veel doden en gewonden bij schietpartij in Las Vegas: wat we weten

Dat bevestigde de sheriff van het Las Vegas Metropolitan Police Department (LVMPD), Joseph Lombardo, tijdens een persconferentie.

Een schutter opende rond 22.30 uur lokale tijd (7.30 uur Belgische tijd) het vuur vanaf de 32ste verdieping van het hotel en casino Mandalay Bay naar een countryfestival dat vlakbij plaatsvond. Honderden mensen zochten dekking en probeerden het terrein te verlaten.

Lombardo zei dat een verdachte is doodgeschoten door de politie. Het zou gaan om een lokale inwoner.

Hoewel de lokale autoriteiten denken dat de dader alleen handelde, spoort de politie een Aziatische vrouw op die de verdachte vergezelde op het moment van de aanval.

Er wordt ook nog gezocht naar twee voertuigen die met de schutter in verband gebracht worden: een Hyundai Tucson en een Chrysler Pacifica.

De politie vraagt ook iedereen die beelden heeft gemaakt, om contact op te nemen.

At this time we do not believe there are any more shooters. More information to come shortly from @Sheriff_LVMPD.