Vandaag stemt het Europees Parlement, maar waar ging CETA nu alweer over?

Als het Europees Parlement op 15 februari doet wat zowat alle waarnemers ervan verwachten, ratificeert het het CETA-handelsverdrag tussen Europa en Canada. Het verdrag moet onder andere invoerrechten opheffen, restricties opheffen op openbare aanbestedingen en voorkomen dat Europese innovaties illegaal gekopieerd worden. Het zal het het tweede grootste handelsakkoord dat Canada ooit sloot na NAFTA, het akkoord dat Canada heeft met de Verenigde Staten en Mexico. Omgekeerd zijn de Canadezen slechts onze 27ste handelspartner, schrijft Trends-redacteur Jozef Vangelder in zijn opinie. CETA zou het Europese inkomen per hoofd van de bevolking 0,22% doen stijgen, al is er veel discussie over dat cijfer.

