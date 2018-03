Van outcast naar podcast: de comeback van Lance Armstrong begon in een camper

Vijf jaar is een eeuwigheid in de (sport)pers. In januari 2013 bekende Lance Armstrong bij Oprah Winfrey dat hij zich bij al zijn zeven Touroverwinningen had gedopeerd - met epo, bloeddoping en groeihormoon. Armstrong verliet de studio als een paria. Hij werd weggehoond en uitgekotst. Volgende week spreekt de Texaanse ex-coureur op een businesscongres in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen. Armstrong zien kost 295 euro per persoon, btw niet inbegrepen. De kaartjes zijn vlot de deur uitgegaan. Het is het voorlopige hoogtepunt van een geslaagd mediaoffensief - noem het gerust een rehabilitatie - beraamd vanuit een camper in Armstrongs eigen achtertuin.

...