(De)kolonisatie van Afrika?

In het midden van de 19de eeuw was Afrika het laatste continent dat weinig Europese kolonisatie had gekend. Rond 1870 was ongeveer een tiende van Afrika in Europees bezit, hoofdzakelijk een aantal kustgebieden. Het Verenigd Koninkrijk had enkele bezittingen in West-Afrika en de Kaapkolonie, het latere Zuid-Afrika.

...