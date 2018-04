Van Brussel tot Peking: hoe reageren andere landen op de bombardementen in Syrië?

Belgisch premier Charles Michel (MR) drukte op Twitter zijn begrip uit voor de aanvallen van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk tegen vermoedelijke gifgasfaciliteiten in Syrië. 'De Belgische regering veroordeelt het gebruik van chemische wapens in Syrië. We tonen begrip voor de gezamenlijke actie van de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De focus moet nu gelegd worden op politieke onderhandelingen om escalatie te vermijden', luidt de tweet van de premier.

Ons land roept op om het onderhandelingsproces van Genève te hernemen onder het toezicht van de Verenigde Naties om een politieke oplossing te vinden voor dit conflict, zo staat in een mededeling van Buitenlandse Zaken.

Brussel betreurt de blijvende blokkering in de VN-Veiligheidsraad. 'Onze gezamenlijke veiligheid verdient overlegde acties van de internationale gemeenschap. België roept op om het onderhandelingsproces van Genève te hernemen onder het toezicht van de VN om een politieke oplossing te vinden voor dit conflict. Ons land werkt vastberaden mee in de strijd tegen straffeloosheid voor alle zware misdaden tegen het internationale recht die in Syrië zijn begaan.'

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie zullen over deze situatie overleggen tijdens de raad Buitenlandse Zaken van maandag.

Andere reacties

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, steunt de aanval. 'Dit zal de capaciteit van de machthebbers inperken om nog mensen in Syrië met chemische wapens aan te vallen', zei Stoltenberg zaterdag in Brussel, waar het bondgenootschap zijn hoofdkwartier heeft.

De NAVO veroordeelde herhaaldelijk de Syrische inzet van chemische wapens als een duidelijk inbreuk tegen de internationale regels. 'Het gebruik van chemische wapens valt niet te accepteren en de verantwoordelijken moeten verantwoording afleggen', zei Stoltenberg.

In Brussel vindt zaterdag een speciale vergadering plaats van de NAVO. De Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittanië zullen hun bondgenoten inlichten over de aanvallen.

Secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties heeft alle lidstaten van zijn organisatie opgeroepen blijk te geven van terughoudendheid en zich te onthouden van alles wat na de westerse aanvallen op Syrië tot een escalatie kan leiden 'en het lijden van het Syrische volk nog kan verergeren', zo staat in een communiqué van het hoofd van de volkerenorganisatie.

Iran, een bondgenoot van het Syrische regime, veroordeelt de westerse aanval. Volgens Teheran gaat het om 'een duidelijke schending van het internationaal recht en van de territoriale integriteit van Syrië'. De opperste Iraanse leider, ayatollah Ali Khamenei, sprak van een misdaad. 'Ik verklaar ronduit dat de Amerikaanse president, de Franse president en de Britse premier misdadigers zijn(...). Zij zullen niks behalen en geen enkel voordeel halen.'

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft haar steun uitgedrukt voor de luchtaanvallen, die volgens haar noodzakelijk en gepast waren om de Syrische president Bashar al-Assad te waarschuwen tegen het gebruik van chemische wapens. Merkel had eerder wel uitgesloten dat haar land zou deelnemen aan bombardementen.

De Nederlandse premier Mark Rutte heeft begrip voor de aanval. In een verklaring noemt hij die 'in de huidige omstandigheden proportioneel en weloverwogen'. 'Het kabinet acht het waarschijnlijk dat er gifgas is gebruikt en dat het Syrische regime hier achter zit. De internationale gemeenschap kan dit niet accepteren', aldus de minister-president. 'Vorige week hebben we allemaal de verschrikkelijke beelden gezien uit Douma in Syrië waarbij opnieuw wreedheden zijn begaan tegen onschuldige burgers', stelt Rutte. 'De symptomen van de slachtoffers bij deze aanval wijzen op het gebruik van gifgas. Dat is een grove misdaad en een ernstige schending van internationaal recht. Het gebruik van chemische wapens is onacceptabel. Nederland vindt dat de internationale gemeenschap hiertegen moet opkomen.'

De Iraakse regering vindt dat de aanvallen van drie westerse mogendheden tegen Syrië 'een kans vormen voor het terrorisme om zich te ontwikkelen na te zijn vernietigd in Irak en grotendeels te zijn teruggeslagen in Syrië'. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Bagdad zegt 'ongerust' te zijn na de Amerikaans-Brits-Franse aanvallen van zaterdagochtend. Zij zijn een 'zeer gevaarlijke ontwikkeling' waarvan de 'gevolgen een bedreiging vormen voor de veiligheid en de stabiliteit in de regio'. Het ministerie heeft de Arabische Liga, die zondag zijn jaarlijkse top in Saoedi-Arabië houdt, aangepord om een 'duidelijk standpunt' omtrent de westerse aanvallen in te nemen.

Amnesty International vindt dat het Syrische volk de voorbije jaren al genoeg geleden heeft. 'De Syrische burgers hebben de voorbije zes jaren geleden onder aanvallen, waaronder chemische aanvallen. Velen daarvan zijn oorlogsmisdaden. Alle maatregelen moeten genomen worden om nog de schade voor burgers bij militaire acties te beperken', luidt het zaterdag in een verklaring van Amnesty.

Israël heeft de aanvallen goedgekeurd. Volgens een Israëlische functionaris heeft het Syrische regime zijn dodelijke acties voortgezet. 'De Amerikaanse president Trump heeft het voorbije jaar laten weten dat het gebruik van chemische wapens het overschrijven van een rode lijn betekent. Deze nacht hebben de VS, Frankrijk en Groot-Brittanië consequent gereageerd', luidt het.

Turkije acht de aanvallen een 'gepaste reactie'. 'Wij verwelkomen deze operatie die het geweten van de hele mensheid oplucht', na de gifgasaanval op Douma, aldus een communiqué van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het schrijft het gebruik van chemische wapens toe aan Damascus. 'Het Syrische regime, dat zijn eigen volk al meer dan zeven jaar tiranniseert, met zowel conventionele als chemische wapens, heeft een zwaar passief aan misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden', zegt Ankara. 'Het geweten van de internationale gemeenschap heeft vanuit dit oogpunt geen enkele twijfel.'

Turkije staat erg kritisch ten opzichte van Damascus. Het heeft lang rebellie tegen president Bashar al-Assad gesteund, maar werkt nu samen met Rusland, als belangrijkste bondgenoot van Syrië, om een oplossing te vinden voor de crisis.

De Libanese sjiitische groep Hezbollah, ook een bondgenoot van Syrië en Iran, zegt in een reactie dat de oorlog van de VS zijn doelstellingen niet zal bereiken. De groep noemt de aanvallen een flagrante schending van de territoriale integriteit en waardigheid van Syrië en het Syrische volk. Daarnaast zijn ze een directe ondersteuning van de 'criminele bendes' en de 'terreur' in het land.

China zegt 'tegen het gebruik van geweld gekant te zijn' en eist een terugkeer 'naar het kader van het internationaal recht'. 'Wij verzetten ons constant tegen het gebruik van geweld in internationale betrekkingen, en wij schragen de eerbied voor de soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit van alle landen', zei woordvoerstrer Hua Chunying van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. 'Wij roepen de betrokken partijen om terug te keren naar het kader van het internationaal recht en de crisis via dialoog en onderhandeling op te lossen. Elke unilaterale militaire actie die ingaat tegen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties spreekt de principes en elementaire normen van het volkerenrecht tegen, en bemoeilijkt alleen maar een oplossing van het Syrische probleem'.