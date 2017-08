Van Assad tot Erdogan: waarom praten autocraten met westerse journalisten?

'Waarom het Duitse publiek u als dictator beschouwt? Omdat in geen enkel land ter wereld zoveel journalisten achter de tralies zitten als in Turkije, meer dan 150.' Deze uitspraak van journalist en hoofdredacteur Giovanni di Lorenzo tekent het opvallende interview met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in het Duitse weekblad Die Zeit. Het verscheen enkele dagen voor de aanvang van de G20-top in Hamburg begin deze maand.

...