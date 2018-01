Valt Kaapstad vanaf 21 april zonder water?

De Zuid-Afrikaanse provincie West-Kaap, waarvan Kaapstad de hoofdstad is, beleeft de ergste droogte in meer dan honderd jaar. Als er niet dringend iets verandert, komt er vanaf 21 april niets meer uit de kraan. Die dag wordt Day Zero genoemd. Het zou voor het eerst zijn dat een grootstad van een belangrijke economie helemaal zonder water valt.

Grotere uitdaging dan W.O. II of 9/11

Dat Day Zero er komt, lijkt onvermijdelijk. Burgemeester Patricia de Lille zei vorige week dat 'de kans groot is'. Het is nu een kwestie van de chaos te beperken. Premier Helen Zille van West-Kaap noemde die uitdaging groter dan die van de Tweede Wereldoorlog of 9/11. Vandaag overlegt ze met alle mogelijke diensten, waaronder de politie en het leger, om de watercrisis te bezweren.

Bierbrouwer South African Breweries heeft al aangeboden om gratis water uit zijn Newlands-bron te bottelen en te verdelen.

Alleen vitale diensten

De waterreservoirs in de West-Kaap zijn maar voor iets meer dan 26 procent gevuld. Zodra dat peil tot 13 procent zakt, sluit de stad het drinkwater af. Alleen vitale diensten krijgen dan nog water.

Het stadsbestuur beperkte het waterverbruik begin deze maand tot 87 liter per persoon per dag, maar dat volstond dus niet. Aanvankelijk zag het stadsbestuur 29 april als Day Zero, maar de situatie is nu zo snel verslechterd dat de rampdag een week vervroegd is.

Weglekkend water

Zuid-Afrika staat op de dertigste plaats op de lijst met droogste landen in de wereld. Het is tegelijk een van de landen waar het waterverbruik het snelst groeit. Niet alleen droogte is er een groot probleem, ook de vele lekken in het waternet zijn dat. De Zuid-Afrikaanse regering wilde na de apartheid te snel miljoenen mensen van water voorzien.

Vijf jaar geleden stelde de Wateronderzoekscommissie (WRC) vast dat maar liefst een derde van het Zuid-Afrikaanse leidingwater weglekt. Alleen al daardoor dreigt snel een tekort te ontstaan, waarschuwde de WRC toen.