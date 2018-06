Valt de regering van Duitsland over vluchtelingen aan de grens?

In Duitsland zit het er bovenarms op tussen Bondskanselier Angela Merkel (CDU) en minister van Binnenlandse zaken Horst Seehofer (CSU). Beide verschillen danig van mening of vluchtelingen aan de Duitse grens mogen worden teruggestuurd. Is het einde van de regering nu al in zicht?