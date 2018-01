Vals raketalarm zet Hawaï 38 minuten op stelten

'Ballistische raketdreiging inkomend naar Hawaï. Zoek onmiddellijk dekking. Dit is geen oefening', zo klonk de emergency alert op telefoons, die zaterdag veelvuldig via Twitter werd gedeeld. Ook op televisiezenders werd gewaarschuwd.

Het onderdeel 'dit is geen oefening' heeft Hawaï een speciale weerklank omdat het ook de boodschap was die werd verspreid voor de Japanse aanval op Pearl Harbor.

De eerste die het bericht ontkrachtte, op basis van onder meer telefoontjes met de legerleiding, was Tulsi Gabbard, een Democratisch parlementslid. 'Ik heb bevestigd bij functionarissen, er is geen raket inkomend', liet ze via Twitter weten.

Op de officiële intrekking van het alarm moesten de bewoners 38 minuten wachten. Toen trok het Hawaii Emergency Management Agency via Twitter de waarschuwing weer in.

Gouverneur David Ige meldde nog later dat het alarm een gevolg was van een menselijke fout tijdens de shiftwissel. Iemand had per abuis op de verkeerde knop gedrukt waardoor een testbericht was verstuurd.

Gebrek aan procedure

Hoe groot de plaatselijke paniek was, is moeilijk in te schatten, maar stranden werden in allerijl verlaten, mensen bivakkeerden in kelders, belden geliefden in de hoop die te waarschuwen (want niet alle bewoners kregen het alarm op hun telefoon, ook daar liep iets fout), of lieten kinderen in rioolbuizen schuilen.

This was my phone when I woke up just now. I'm in Honolulu, #Hawaii and my family is on the North Shore. They were hiding in the garage. My mom and sister were crying. It was a false alarm, but betting a lot of people are shaken. @KPRC2 pic.twitter.com/m6EKxH3QqQ — Sara Donchey (@KPRC2Sara) January 13, 2018

Het valse alarm beroert de gemoederen op sociale media. De Amerikaanse senator Brian Schatz zei dat het alarm inwoners in de staat de stuipen op het lijf had gejaagd. 'Wat vandaag is gebeurd, is onvergeeflijk', aldus Schatz op Twitter. Hij vraagt dat snel verantwoordelijkheid wordt opgenomen en dat het proces dat tot de fout heeft geleid, snel wordt aangepast.

JUST IN: FCC launches investigation into Hawaii's ballistic missile false alarm https://t.co/sPtUZ1o0ZI pic.twitter.com/EteUF74kc7 — The Hill (@thehill) January 13, 2018

In augustus vorig jaar was er ook een vals raketalarm op het eiland Guam. Beide gebieden liggen mogelijk binnen bereik van raketten uit Noord-Korea.

Volgens Gabbard, die nog voor het alarm was ingetrokken ook via CNN tussenkwam, maakt het alarm duidelijk hoe lamentabel de alarmprocedure in Hawaï wel is. Sinds de koude oorlog zijn bijvoorbeeld de atoomschuilkelders verwaarloosd, en er zijn geen duidelijke richtlijnen voor wat bewoners moeten doen ingeval van echt alarm..