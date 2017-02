Vader van gesneuvelde Navy Seal weigerde president Trump te ontmoeten

De vader van de Navy Seal die eind januari omkwam bij een fout gelopen aanval van de Amerikaanse speciale eenheden in Jemen, heeft geweigerd om de Amerikaanse president Donald Trump te ontmoeten toen het lichaam van de soldaat aankwam in de Verenigde Staten. Volgens hem is de regering zijn zoon een onderzoek schuldig.