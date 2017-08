Vader en zoon Bush roepen VS op om haat en onverdraagzaamheid af te wijzen

George W Bush en zijn vader George HW Bush - allebei gewezen president van de VS - hebben woensdag 'raciale onverdraagzaamheid, antisemitisme en haat in al zijn vormen' afgewezen. Dat blijkt uit een verklaring die ze samen hebben uitgestuurd.

De 41ste en 43ste president van de VS citeren in hun gezamenlijke mededeling uit de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, waarin is opgenomen dat alle mensen gelijk zijn. 'We weten dat deze waarheden voor eeuwig zijn', zo klinkt het. Hoewel in de mededeling niet expliciet verwezen wordt naar huidig president Donald Trump, wordt de verklaring van de twee Republikeinse ex-presidenten toch gezien als kritiek op Trumps reactie na de gebeurtenissen in Charlottesville.

Afgelopen weekend protesteerden extreemrechtse manifestanten, onder wie neonazi's en leden van de Ku Klux Klan, tegen de verwijdering van een standbeeld van de generaal van de Geconfedereerde Staten Robert Lee in Charlottesville. Het kwam tot hevige rellen tussen de manifestanten en tegenbetogers, en een vrouw overleed toen een man met neonazistische sympathieën bewust op de tegenbetogers inreed.

President Donald Trump reageerde slechts lauw op de gebeurtenissen in Charlottesville, en het duurde twee dagen voor hij expliciet het racisme van neonazi's en de alt-right-beweging.

Tijdens een persconferentie dinsdag haalde hij bovendien uit naar extreemlinks. Woensdag vindt in Charlottesville een herdenkingsplechtigheid voor Heather Heyer, de 32-jarige vrouw die bij het protest om het leven kwam. President Donald Trump heeft nu via Twitter wel eer betuigd aan het slachtoffer. Hij noemde Hayer een 'bijzondere jonge vrouw'. "Ze zal door iedereen nog lang worden herinnerd."