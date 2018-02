Uw veiligheid hangt ervan af: wie vult het machtsvacuüm in de Middellandse Zee in?

Ik ben in de Griekse havenstad Thessaloniki. Het is laat op de avond wanneer ik me in mijn hotel meld. De drie grote vensters van mijn kamer kijken uit over het verlaten Aristotelesplein, de kade, het glinstertapijt van de zee en de vage contouren van de Olympusberg aan de einder. Tijdens de voorbije etappes langs de rafelranden van Europa had de geschiedenis zich al vaak aan me opgedrongen. In de paleizen van Petersburg, bijvoorbeeld, de kloosters rond Kiev, of op de Ottomaanse brug van Visegrad. Maar nergens werd de geschiedenis prompt zo overmeesterend als aan de oevers van de Middellandse Zee.

...