Uruguay verkoopt als eerste land ter wereld marihuana aan burgers

Geregistreerde gebruikers kunnen twee soorten van de drug verkrijgen voor een hoeveelheid van maximaal tien gram per week. Volgens het overheidsinstituut voor cannabis hebben zich al zowat 5.000 burgers geregistreerd, van wie 70 procent mannen. Een gram marihuana kost bij de apotheker 1,3 dollar, of minder dan bij een dealer.

Met het legaliseringsinitiatief wil Uruguay de macht van de drugshandelaars breken. Anders dan in Nederland, waar de verkoop in private coffeeshops gedoogd wordt, regelt Uruguay ook de productie van de drugs. Twee bedrijven telen de marihuana in opdracht van de staat nabij een gevangenis in Montevideo.