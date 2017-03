Update: VN-Veiligheidsraad houdt woensdag spoedberaad over Noord-Koreaanse raketlanceringen

Het spoedberaad is het gevolg van de lancering van vier raketten in de richting van de Japanse Zee maandag, waarvan er drie in een exclusieve economische zone van Japan terechtkwamen. Noord-Korea zei dat het een oefening was om te testen of de Amerikaanse militaire bases in Japan getroffen kunnen worden.

Intussen lieten de VS ook weten "100 procent" achter Japan te staan. Volgens de Japanse premier Shinzo Abe belde de Amerikaanse president Donald Trump hem dinsdagochtend (Japanse tijd) op met die boodschap, en waren ze het eens over het feit dat Noord-Korea's raketlancering een "duidelijke bedreiging" vormt voor de regio en de internationale gemeenschap.

Op 13 februari kwam de VN-Veiligheidsraad ook al in spoedzitting bijeen naar aanleiding van een eerdere raketlancering, die unaniem werd veroordeeld. De vijftien leden, inclusief Noord-Korea's bondgenoot China, keurden een tekst goed die de rakettest een "ernstige schending" noemde van de VN-resoluties, die landen verbieden een nucleair of ballistisch programma te hebben.

Vorige week berichtte de Amerikaanse krant The New York Times dat voormalig president Barack Obama de voorbije drie jaar cyberaanvallen heeft laten uitvoeren tegen het Noord-Koreaanse raketprogramma. De vrees is dat het regime van dictator Kim Jong-un op termijn langeafstandsraketten ontwikkelt die de VS zouden kunnen bereiken.