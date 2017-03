Update: Unionistische DUP wint Noord-Ierse parlementsverkiezing nipt

Bij de verkiezingen van vorig jaar, haalde DUP, die voorstander is van een unie tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië, nog 10 zetels meer binnen dan Sinn Fein, die voor een hereniging van Ierland is (38 en 28). Experts hadden voorspeld dat DUP ook deze verkiezingen zouden winnen, maar wel met een kleinere marge. De grote verliezers van de verkiezing zijn oppositiepartijen Ulster Unionists en de nationalistische Social Democratic and Labour party.

De twee grootste partijen moeten volgens de Noord-Ierse wetgeving samen regeren. Indien de partijen na drie weken geen akkoord hebben bereikt over een regering, zijn er twee opties: de organisatie van nieuwe verkiezingen of de regio tijdelijk door Londen laten regeren. De opkomst lag donderdag zowat tien procentpunt hoger dan in mei vorig jaar.

De nieuwe stembusgang was nodig nadat vicepremier Martin McGuiness van de republikeinse Sinn Fein uit onvrede over een financieel milieuschandaal de regering van premier Arlene Foster had verlaten. Zijn partij wilde geen vervanger aanstellen, waardoor de regering viel en de Stormont - het parlement - werd ontbonden.

De politieke crisis in Noord-Ierland komt op een slecht moment voor de Britse regering, die vreest dat ze een hinderpaal kan worden voor de uittredigsonderhandelingen met de Europese Unie. Tijdens het referendum had namelijk 55,8 procent van de Noord-Ieren ervoor gekozen om in de Europese Unie te blijven. Bovendien zitten de hoofdrolspelers in deze saga elk in een ander kamp. DUP steunde de Brexit, maar Sinn Fein vreest dat er met een uitstap opnieuw een strikte grens tussen Ierland en Noord-Ierland wordt opgetrokken.