Update: schietpartij in school in Amerikaanse San Bernardino is moord en zelfmoord

Bij een schietpartij in een school in het Amerikaanse San Bernardino, in de staat Californië, zijn maandagochtend plaatselijke tijd minstens twee doden gevallen. Een vrouw werd doodgeschoten door een mannelijke dader, die daarna zichzelf doodschoot. Ook werden twee studenten zwaar gewond. Zij worden momenteel behandeld.

Volgens de lokale politie zouden de twee studenten geen bewust doelwit geweest zijn. De politie spreekt van een moord- en zelfmoordpoging, maar geeft verder geen details.

Two adults are deceased in a classroom, believed to be a murder suicide. We believe the suspect is down and there's no further threat.