Update: Noord-Korea lanceert opnieuw ballistische raket

'Noord-Korea vuurde deze ochtend rond 05.30 uur een ongeïdentificeerde raket af vanop een site in de buurt van Bukchang in de provincie Pyeongannam-do', aldus de Zuid-Koreaanse Joint Chiefs of Staff in een persbericht. 'Het lijkt erop dat de test mislukt is.' De stafchefs analyseren momenteel om welke soort van raket het ging. De JSC houden de situatie nauwlettend in het oog indien Noord-Korea extra provocaties uitvoert, en behouden een sterke verdedigingshouding, klinkt het.

Het Amerikaanse US Pacific Command bevestigt de lancering. 'We zijn op de hoogte van het evenement', aldus het commando voor de Indo-Pacifische regio volgens ABC News. 'De raket heeft het Noord-Koreaanse territorium niet verlaten', aldus het Command nog, nadat ABC News eerder verklaarde dat de raket na 30 tot 40 meter terechtkwam in de Japanse Zee. De rakettest veroorzaakte geen bedreiging voor de Verenigde Staten, klinkt het nog. Volgens NBC News verklaarden twee Amerikaanse functionarissen dat het om een korteafstandsraket zou gaan, die de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel kan bereiken, maar niet tot Japan kan vliegen.

Het Witte Huis meldt dan weer dat 'de administratie op de hoogte is van de meest recente Noord-Koreaanse rakettest. De president werd gebrieft.' Eerder op de dag vond nog een bijeenkomst plaats van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waar de VS hadden opgeroepen tot strengere sancties tegen Pyongyang. Minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson kijkt daarvoor vooral naar China, dat volgens hem Noord-Korea economisch moet isoleren. Eerder verklaarde Tillerson ook al dat China, een bondgenoot van Pyongyang, gedreigd heeft met sancties tegen Noord-Korea.

President Donald Trump heeft ondertussen via Twitter op de lancering gereageerd: 'Noord-Korea heeft de wensen van China niet gerespecteerd en zijn zeer gerespecteerde president wanneer het, zonder succes, vandaag een raket lanceerde. Zeer slecht! ('Bad!')'

Het Noord-Koreaanse leger heeft afgelopen weken al verschillende ballistische raketten getest, ondanks de talrijke sancties die al tegen het regime werden opgelegd vanwege zijn ballistische en nucleaire programma. De spanningen tussen Pyongyang en het Westen lopen deze dagen hoog op vanwege de strengere toon die de administratie van de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangenomen tegen het regime. De VS willen Noord-Korea extra sancties opleggen en blijven herhalen dat 'alle opties op tafel liggen', dus ook een militaire interventie, terwijl Pyongyang zegt niet te stoppen met zijn tests zolang de VS blijven provoceren.