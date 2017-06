Update: Federale rechter in Hawaï blokkeert nieuw inreisverbod van Trump

Met de schorsing van het decreet wordt volgens rechter Derrick Watson "onherstelbare schade" vermeden.

Hawaï is een van de staten die het inreisverbod probeert te stoppen. Door het verbod zouden mensen uit zes moslimlanden de Verenigde Staten 90 dagen niet meer binnen mogen, en zouden vluchtelingen 120 dagen lang niet toegelaten worden.

Het decreet moet volgens president Donald Trump terroristen weren, maar critici noemen het discriminerend. Ook de oorspronkelijke versie van het inreisverbod werd geblokkeerd, door een rechter in Seattle.

'We zullen vechten'

Trump kondigde de beslissing van de rechter woensdag tijdens een rally in Nashville aan als "slecht, verdrietig nieuws". Hij had het over een ongeziene machtsoverschrijding van de rechters, en kondigde verder stappen aan. "We zullen vechten (...). We zullen zo ver gaan als nodig, tot aan het Hooggerechtshof als het moet. We zullen winnen."

"De grondwet geeft de president de macht om de immigratie op te schorsen in het nationaal belang", argumenteerde de Republikein.

Het nieuwe inreisverbod moest normaal donderdag in werking treden maar werd woensdag door een rechter in Hawaï opgeschort.