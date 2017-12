Unicef trekt aan alarmbel: 2017 dieptepunt voor kinderen in oorlogszones

'Kinderen worden steeds vaker het doelwit van aanvallen en bruut geweld in hun huis, school of speeltuin', zegt Manuel Fontaine van Unicef. 'Het geweld blijft jaar na jaar aanhouden, maar we mogen er niet ongevoelig voor worden. Dergelijke brutaliteit mag niet het nieuwe normaal worden.'

In conflicten over de hele wereld worden kinderen zelf een doelwit aan het front of gebruikt als menselijk schild, zegt de VN-kinderrechtenorganisatie. De kinderen worden gedood, verminkt of gerekruteerd als kindsoldaat. Verkrachtingen, gedwongen huwelijken, ontvoering en slavenhandel zijn standaardtactieken geworden in Irak, Syrië en Jemen, Nigeria, Zuid-Soedan en Myanmar. In sommige gevallen krijgen de kinderen die ontvoerd zijn door extremistische groepen een tweede keer met geweld te maken als ze gevangen genomen worden door de veiligheidsdiensten. En nog eens miljoenen kinderen betalen een indirecte prijs voor de conflicten door ondervoeding, ziekte en trauma, omdat basisdiensten zoals watervoorziening, voedsel en gezondheidszorg onbereikbaar zijn.

Cijfers

Unicef laat de cijfers voor zich spreken: In Afghanistan werden in de eerste negen maanden van dit jaar bijna 700 kinderen gedood. In dezelfde periode werden in Somalië 1740 gevallen geregistreerd van kinderen die werden gerekruteerd als kindsoldaat. In de DRC Congo verdreef het geweld 850.000 kinderen uit hun huizen, terwijl meer dan 200 gezondheidscentra en 400 scholen werden aangevallen. In Nigeria en Kameroen dwong Boko Haram minstens 135 kinderen om zelfmoordaanslagen uit te voeren.

In Irak en Syrië werden kinderen gebruikt als menselijk schild, onder vuur genomen door scherpschutters en zwaar gebombardeerd. In Myanmar werden Rohingya-kinderen dan weer getuige van grootschalig, bruut geweld toen ze uit hun huizen werden verdreven. In Zuid-Soedan werden meer dan negentienduizend kinderen gerekruteerd door gewapende groepen. Al meer dan 2.300 kinderen stierven er sinds het begin van het geweld in 2013.

Jemen

Bij het conflict in Jemen, dat nu al bijna duizend dagen duurt, werden minstens vijfduizend kinderen gedood of gewond. Ook het geweld in het oosten van Oekraïne laat diepe sporen na: 220.000 kinderen leven er onder constante dreiging van mijnen en achtergelaten explosieven langs de 500 kilometer lange front.

Unicef roept alle partijen in conflicten over de hele wereld op om zich te houden aan de internationale regels en onmiddellijk elk geweld te stoppen tegen kinderen of burgerinfrastructuur zoals scholen of ziekenhuizen. De organisatie roept ook invloedrijke staten op om druk uit te oefenen op de strijdende partijen om kinderen te ontzien.