Unicef: migrerende kinderen worden na terugkeer dikwijls uitgesloten

Het beeld dat de overheid voorspiegelt, dat het op jonge leeftijd makkelijk is om zich te weer integreren in de gemeenschap, klopt niet. Het is veel 'gecompliceerder', zegt Unicef.

Ouders betalen volgens Unicef bijvoorbeeld ongeveer 15.000 dollar (13.300 euro) aan mensensmokkelaars om een onbegeleid kind de VS binnen te smokkelen. Dikwijls komen de kinderen uit Honduras, Guatemala en El Salvador. Vaak zijn het arme families die het geld ophoesten, en verkopen ze hiervoor hun weinige bezittingen of gaan ze een lening aan.

De kinderen hebben dan dikwijls geen thuis om naar terug te keren, zegt María Cristina Perceval, Unicef-directrice in Latijns-Amerika en de Caraïben. 'Ze maken grote schulden of komen in het vizier van bendes.' Daarmee stijgt uiteindelijk de kans dat die kinderen weer een reis ondernemen naar een ander land.

Ook volwassen worden overigens gestigmatiseerd bij hun terugkeer. Zij vinden moeilijker werk, 'omdat hun poging mislukte om de Verenigde Staten te bereiken en daar te blijven'.