Unicef drijft hulp op voor Rohingya-kinderen in Bangladesh

'Tijdens een crisis, of dat nu een overstroming is of een instroom van vluchtelingen, lopen kinderen altijd het grootste risico op geweld, misbruik en ziekte', zegt Edouard Beigbeder van Unicef Bangladesh.

Het VN-kinderfonds ondersteunt de overheid en helpt 1,5 miljoen mensen die rechtstreeks getroffen worden door de overstromingen in de noordelijke en centrale gebieden van het land. 330.000 mensen zijn extreem kwetsbaar door de wateroverlast.

Unicef levert water-zuiverende tabletten, hygiënekits, jerrycans en bleekpoeder. De organisatie werkt ook aan het heropstarten van de scholen die de deuren opnieuw willen openen als het waterpeil zakt.

Vluchtelingen

In Cox's Bazar, een havenstad in het gelijknamige district aan de Golf van Bengalen, stromen veel Rohingya toe. Zij worden ondergebracht in kampen en gastgezinnen. Unicef heeft voor de Rohingya acht kindvriendelijke ruimtes gebouwd waar kinderen en adolescenten terecht kunnen voor psychosociale en recreatieve ondersteuning.

Unicef screent de kleinsten hier meteen op ondervoeding en vaccineert baby's tussen 9 en 59 maanden tegen mazelen en rubella.

Door de acties hebben meer dan 15.200 mensen nu schoon drinkwater en 9.700 mensen zijn voorzien van verbeterde sanitaire voorzieningen.

80 procent kinderen en vrouwen

De recente instroom van Rohingya in Bangladesh - ze ontvluchten het geweld in Myanmar - bestaat voor 80 procent uit kinderen en vrouwen. Unicef heeft daarom de noodhulp opgedreven en zet vooral in op aangepaste psychosociale hulp en onderwijs door getrainde leerkrachten.

Voor deze extra ondersteuning heeft de organisatie 5 miljoen dollar nodig bovenop de 4,8 miljoen die al werd uitgetrokken voor de noodhulp voor de bredere regio die getroffen is door het water.