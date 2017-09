Unicef: driekwart minderjarige vluchtelingen wordt misbruikt en uitgebuit

Het rapport baseert zich op 22.000 interviews met vluchtelingen en migranten, van wie de helft kinderen en jongeren. Uit die interviews blijkt dat jongeren onder de 25 veel kwetsbaarder zijn om misbruikt en uitgebuit te worden. Wie via Griekenland en Turkije vlucht loopt daarop twee keer zoveel kans. Via Libië is dat nog 13 procent meer.

De 16-jarige alleenreizende Aimamo uit Gambia vertelde in een opvangcentrum in Italië aan onderzoekers dat mensenhandelaren in Libië hem maandenlang dwongen zwaar werk te doen. 'Als je probeerde te vluchten, schoten ze. Als je stopte met werken, sloegen ze. We waren net slaven. En aan het eind van de werkdag sloten ze je op.'

'Standaard dat kinderen misbruikt worden'

'Het is standaard geworden dat kinderen op de Mediterrane route misbruikt, verhandeld, geslagen en gediscrimineerd worden', zegt Afshan Khan, regionaal directeur voor Unicef.

Vooral kinderen en jongeren uit Afrika beneden de Sahara lopen risico op uitbuiting en mensenhandel. Doorslaggevende factor is waarschijnlijk racisme. Voorts is het opvallend dat kinderen en jongeren die een laag niveau van onderwijs hebben, kwetsbaarder zijn voor uitbuiting en geweld.

Jongeren arriveren in Europa met schuld

Voorts is het opvallend dat kinderen en jongeren die een laag niveau van onderwijs hebben, kwetsbaarder zijn voor uitbuiting en geweld. Vooral de reis via Libië is gevaarlijk vanwege de wetteloosheid, criminaliteit en milities in het land.

De jongeren betalen gemiddeld 1.000 tot 1.500 dollar voor de reis en arriveren vaak in Europa met een schuld, wat leidt tot een groot risico op verdere uitbuiting in Europa.

'De Europese leiders moeten met duurzame oplossingen komen zoals het instellen van meer veilige en legale routes, investeringen in kinderbescherming op de route en het zoeken naar alternatieven voor het gevangen zetten van kinderen op de vlucht', zegt Khan.

Unicef heeft tijdens de recente top van de G20 en G7 regeringen aangespoord met zes punten actie te ondernemen om vluchtelingen- en migrantenkinderen te beschermen. De VN-kinderorganisatie vraagt hen onder meer om er voor te zorgen dat ze het recht bewaken om op te groeien binnen hun eigen familie en ervoor te zorgen dat ze toegang hebben tot onderwijs en andere voorzieningen.