Unicef: 2,6 miljoen kinderen in Zuid-Soedan kenden niets anders dan oorlog

Het vooruitzicht op een betere toekomst in een onafhankelijk Zuid-Soedan was van korte duur: in 2013 brak een burgeroorlog uit. 'Nu Soedan zeven jaar oud wordt, blijft een oorlog waaraan geen eind lijkt te komen, de levens van miljoenen kinderen verwoesten', zegt Unicef-directrice Henrietta H. Fore in een mededeling. Zij bezocht het land begin dit jaar.

Hoewel de strijdende partijen sinds begin dit jaar 800 kinderen hebben vrijgelaten, blijven volgens de VN-organisatie naar schatting 19.000 kinderen dienst doen als strijder, kok, drager en boodschapper. Ze worden ook seksueel misbruikt. Het aandeel van Zuid-Soedanezen die niet weten hoe ze aan hun volgende maaltijd zullen komen, steeg van 35 procent in 2014 tot bijna 60 procent vandaag. In sommige gebieden dreigt hongersnood.

Ruim 1 miljoen kinderen zijn ondervoed, van wie 300.000 zo erg dat ze dreigen te sterven, zo staat in de mededeling. Een op de drie scholen is beschadigd, vernield, bezet of gesloten. Meer dan 2 miljoen kinderen (ruim 70 procent) krijgen door de oorlog geen onderwijs. Unicef rekent erop dat de bevelhebbers van de strijdende partijen het bestand dat in juni gesloten werd, naleven en 'hulpverleners onbeperkte toegang geven tot de noodlijdende' bevolking, aldus Fore.