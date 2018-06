UNHCR en IOM willen oplossingen na drama met reddingsschepen

De UNHCR en de IOM willen voor de komende EU-top dat de Europese landen zo snel mogelijk een gezamenlijke oplossing voor de hele regio vinden, om meer zinloze doden op zee te vermijden.

Het reddingsschip Lifeline met ruim 230 vluchtelingen aan boord mocht na een dagenlange blokkade woensdag aanleggen in een haven in Malta. Eerder kon het schip Aquarius, met meer dan 600 vluchtelingen aan boord, pas na dagenlange omzwervingen aanleggen in Spanje.

'De voorbije tien dagen konden schepen met vluchtelingen in de Middellandse Zee wegens de politieke verlamming niet aanleggen in Europa', zegt vluchtelingencommissaris Filippo Grandi. 'Het is absoluut noodzakelijk dat de EU-lidstaten het recht op asiel in stand houden. Het is volledig onaanvaardbaar om hulp te weigeren of verantwoordelijkheid voor asiel af te schuiven op anderen.'

De EU moet ervoor zorgen dat op zee geredde mensen aan land kunnen gaan 'in de EU of mogelijk elders', klinkt het. Dat kan erop wijzen dat de VN-organisatie mogelijk ook opvangcentra buiten de EU steunt. De eis is dat er meer opvangplaatsen voor hulpbehoevenden gecreëerd worden. IOM-topman William Lacy Swing herinnerde eraan dat dit jaar al bijna duizend migranten in de Middellandse Zee verdronken zijn.