Ultimatum tegen Qatar met 48 uur verlengd

Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte hebben Qatar er vorige maand van beschuldigd het terrorisme te ondersteunen.

Ze hadden het land tot zondag de tijd gegeven om aan een reeks eisen te voldoen, anders volgen er sancties. Zo moeten onder meer alle diplomatieke banden met Iran worden stopgezet. Qatar moet ook een Turkse militaire basis in opbouw op zijn grondgebied sluiten en de Moslimbroederschappen verbieden. Daarnaast moet ook de Qatarese nieuwszender al-Jazeera uit de ether worden gehaald.

Qatar had al aangegeven dat het niet van plan was om daarop in te gaan.