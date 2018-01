Uitvoering doodstraf van VUB-prof in Iran voorlopig opgeschort: 'Hij eet, maar wordt met de dag dunner'

Djalali wordt in Iran beschuldigd van spionage, en kreeg daarvoor eind vorig jaar de doodstraf, maar tegen die executie kwam zware internationale druk, ook vanuit België. Volgende maand moet een rechter van het Hooggerechtshof zijn mening geven over de zaak. 'We hopen dat de straf ongedaan zal worden gemaakt', zegt een van Djalali's advocaten, Zeinab Taheri, aan het Center for Human Rights in Iran.

'De zaak van mijn cliënt wordt momenteel onderzocht door een adjunct-aanklager en zijn assistent, die bevoegd zijn voor de uitvoering van vonnissen', legt Taheri uit. 'Allebei hebben ze bezwaren geformuleerd die gelijkaardig zijn aan Ahmadreza's eigen bezwaren.'

Taheri merkt verder nog op dat de medische staf in de Evin-gevangenis, waar Djalali zit opgesloten, meent dat de spoedarts nood heeft aan medische zorgen van buiten de gevangenis om een 'mogelijke tumor' te onderzoeken. De rechter in de zaak-Djalali, Abolqasem Salavati, heeft echter herhaaldelijk zulke vragen van Djalali verworpen. 'Jammer genoeg stelt Ahmadreza het niet goed', zegt Taheri. 'Hij eet, maar wordt met de dag dunner. Hij is zelf dokter en zegt dat het mogelijk is dat een tumor zich heeft ontwikkeld in zijn spijsverteringskanaal.'

Djalali, die in Zweden woonde, maar ook les gaf aan de VUB, ontkent de spionage-activiteiten waarvan hij beschuldigd wordt. In een brief aan opperrechter Sadegh Larijani schreef Djalali eerder deze maand dat hij nooit heeft samengewerkt met de Mossad. 'Er is daarvoor ook geen enkel bewijs aangeleverd, in geen enkel stadium van het proces.'