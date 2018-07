Uitgever New York Times ontmoet Trump, noemt discours over pers 'gevaarlijk en schadelijk'

Dat heeft de uitgever zondag laten weten. De ontmoeting tussen Donald Trump en Arthur Sulzberger vond al ruim een week geleden plaats, maar was in eerste instantie 'off the record'. Zondag twitterde Trump zelf over het gesprek, waarna Sulzberger besloot om ook te delen uit zijn notities.

'De hoofdreden waarom ik de ontmoeting heb aanvaard, was om mijn bezorgdheid over de erg problematische anti-pers-retoriek van de president aan te kaarten', zegt Sulzberger. 'Ik heb de president op de man af gezegd, dat ik vind dat zijn taal niet enkel verdeeldheid zaait, maar ook steeds gevaarlijker wordt.'

Sulzberger drukt in het bijzonder zijn bezorgdheid uit over het label 'vijanden van het volk' dat Trump op journalisten kleeft. 'Ik heb gewaarschuwd dat die opzwepende taal bijdraagt aan een toename van bedreigingen tegen journalisten en dat dit zal leiden tot geweld.'

Zondagochtend sprak Trump in een tweet nog over een 'goede en interessante ontmoeting', die ging over 'de grote hoeveelheid Fake News die de media verspreiden'. Dat is volgens Trump de reden dat hij de media tot 'vijand van het volk' heeft bestempeld.

In latere tweets uitte hij zich opnieuw kritisch op de media, die volgens hem lijden aan 'Trump Derangement Syndrome' (syndroom van Trump-krankzinnigheid). Als media interne beraadslagingen van de Amerikaanse overheid onthullen, 'zet dat vele levens, niet alleen van journalisten, op het spel. Heel onvaderlandslievend!', aldus Trump.

Op zijn Twitter-account verspreidde Trump zondag zelf nog foutieve informatie over het Rusland-onderzoek van Robert Mueller. Hij zei dat het beruchte 'dossier' van ex-spion Christopher Steele aanleiding vormde voor dat onderzoek, terwijl de FBI in werkelijkheid in actie kwam na contacten tussen Rusland en Trump-adviseur George Papadopoulos. Het was de New York Times die eind 2017 voor het eerst onthulde hoe een Australische diplomaat informatie over de contacten van Papadopoulos had doorgespeeld aan autoriteiten in de VS.

Had a very good and interesting meeting at the White House with A.G. Sulzberger, Publisher of the New York Times. Spent much time talking about the vast amounts of Fake News being put out by the media & how that Fake News has morphed into phrase, “Enemy of the People.” Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018

When the media - driven insane by their Trump Derangement Syndrome - reveals internal deliberations of our government, it truly puts the lives of many, not just journalists, at risk! Very unpatriotic! Freedom of the press also comes with a responsibility to report the news... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018

Republikeinen vertrouwen media niet meer

Op zijn Twitter-account heeft Trump Amerikaanse media al meermaals beschuldigd van het gebruik van 'nepbronnen' in berichtgeving over zijn regering. Met zulke uitlatingen lijkt hij met succes het vertrouwen in de journalistiek te ondermijnen.

Uit onderzoek van het Pew Research Center bleek vorig jaar dat het vertrouwen in nieuwsmedia onder Democraten hoog is, terwijl Republikeinen steeds minder vertrouwen hebben in de pers. Slechts 42 procent van de Republikeinen denkt dat kritiek uit onafhankelijke nieuwsmedia 'ervoor zorgt dat politici niet de fout in gaan', tegenover 89 procent van de Democraten.

Voor de verkiezingen van 2016 bleek al dat Democraten en Republikeinen in toenemende mate verschillende nieuwsbronnen raadplegen. Onder Republikeinen is vooral Fox News populair, terwijl Democraten kijken naar zenders als CNN en MSNBC.

Zondag bleek nog uit een nieuwe peiling van CBS News dat slechts 11 procent van de Trump-aanhangers vertrouwen heeft in de feitelijkheid van berichtgeving in nationale media. 91 procent van zijn aanhangers zei wél te geloven in de juistheid van de uitspraken van Trump zelf.