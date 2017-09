Brendan O'Neill Hoofdredacteur van de geopinieerde nieuwssite Spiked, medewerker van de nieuwsbrief Tegengeluid.nl. Opinie

'Uberfobie: de lelijke kant van het antikapitalisme'

Londen stuurt Uber weg. Linkse commentatoren, feministen én xenofoben staan erbij te juichen, want Uber zou 'slavenarbeid' laten verrichten en het leven van onze vrouwen onveilig maken. Wat een opmerkelijk standpunt, vindt Brendan O'Neill. Want door Uber weg te sturen, verliezen 30.000 mensen hun werk - en dat zijn vooral immigranten. 'Het is kennelijk cool om anti-kapitalist te zijn, maar niet pro-arbeiders.'