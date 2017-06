Uber ontslaat 20 medewerkers voor wangedrag

Het Amerikaanse bedrijf Uber heeft dinsdag meer dan 20 medewerkers ontslaan vanwege seksisme, intimidatie, of ander wangedrag op de werkvloer. De onderneming boven de gelijkname taxi-app ligt al een tijdje onder vuur, nadat een vrouwelijke medewerker in een blogpost klaagde over ongewenste intimiteiten door collega's.