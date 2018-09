Tyfoon eist al 3 doden en 160 gewonden in Japan

Jebi ging dinsdagmiddag plaatselijke tijd aan land in Tokushima, op ongeveer 600 kilometer ten zuidwesten van Tokio. Dat ging volgens weeragentschap Kyodo gepaard met windsnelheden van 126 tot 180 kilometer per uur en hevige regenval.

Zeker drie mensen kwamen dinsdag al om het leven. Het gaat om een 70-jarige man die bedolven werd in een warenhuis toen het dak instortte. Een andere bejaarde man viel van de tweede verdieping van een appartementsgebouw door rukwinden in de stad Sakai. In Toyonake stief een 90-jarige bejaarde, ook hij viel van een appartement.

Minstens 163 andere mensen raakten gewond, onder meer toen een tanker een brug raakte.

Jebi is de 21ste tyfoon van dit seizoen, en meteen ook de zwaarste in bijna 25 jaar tijd. Bijna 800 vluchten vanuit en naar Japan zijn geannuleerd en veel treinen rijden niet. Ongeveer 2,3 miljoen gezinnen zitten zonder stroom. De storm zou de hoofdstad Tokio woensdagavond (plaatselijke tijd) bereiken.

Japan is dit jaar al door meerdere zware tyfoons geteisterd. Vooral het westen van het land kreeg het al erg hard te verduren. In juli kwamen bij overstromingen en aardverschuivingen nog 226 mensen om, terwijl nog 10 mensen vermist zijn. De ramp werd meteen gevolgd door een intense hittegolf die aan nog eens 130 mensen het leven kostte.