Tweet Trump duwt Turkse lira verder omlaag

De lira daalde meteen na de tweet van Trump naar een nieuw dieptepunt. De Turkse munt verloor daarmee vrijdag meer dan 15 procent ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!