Tweehonderd betogers opgepakt bij manifestaties voor oppositieleider Navalny

Poetin vierde zaterdag zijn 65ste verjaardag. De aanhangers van Navalny maakten van die gelegenheid gebruik om massaal op straat te komen, onder meer in Sint-Petersburg. De manifestanten willen dat Navalny mag deelnemen aan de volgende verkiezingen, in de lente van 2018.

De 41-jarige Navalny is een grote tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin. Volgend jaar in maart wil hij deelnemen aan de presidentsverkiezingen. Zijn politieke toekomst blijft weliswaar onduidelijk. Volgens de centrale kiescommissie is hij immers niet geschikt om deel te nemen aan de verkiezingen, omdat hij een veroordeling voor corruptie heeft opgelopen.