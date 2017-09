Tweede verdachte opgepakt van aanslag Londen

De 21-jarige man werd zaterdagavond rond 23.50 uur (zondag 00.50 uur Belgische tijd) opgepakt in Hounslow. Hij werd overgebracht naar een politiecel in het zuiden van Londen, waar hij opgesloten blijft. Zaterdag raakte ook al bekend dat een 18-jarige werd opgepakt in Dover.

De aanslag, waarbij een dertigtal gewonden viel, werd opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. De politie meldde eerder al dat het explosief - TATP-springstof in een emmer met nagels - niet volledig tot ontploffing kwam. De politie roept zondag nog op om beelden of opnames van de aanslag door te geven, en vraagt aan iedereen die informatie heeft om de 'Anti-Terrorist Hotline' te bellen.

De politie meldde zaterdag dat ze nog op zoek is naar andere verdachten, en niet uitsluit dat de aanslag het werk was van meer dan één persoon. Vrijdag werd het terreuralarm in het land opgetrokken tot 'kritiek'. Dat betekent dat de overheid 'een imminente aanslag' voor mogelijk acht. Ook het leger wordt nu ingezet voor bewakingsopdrachten.