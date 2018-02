Tweede 'shutdown' in VS alweer afgelopen

In de Senaat kon donderdag (plaatselijke tijd) niet gestemd worden over een begrotingswet voor de deadline om middernacht, ondanks een politiek akkoord over dat wetsvoorstel tussen Republikeinen en Democraten. De Republikeinse senator Rand Paul, die tegen het akkoord is, verhinderde de stemming door urenlang te spreken voor de Senaat.

De Amerikaanse Senaat heeft in de nacht van donderdag op vrijdag (lokale tijd) het begrotingsakkoord over de financiering van de Amerikaanse overheid dan toch goedgekeurd. Dat gebeurde met 71 stemmen tegen 28. Het Huis van Afgevaardigden moet nu nog zijn zegen geven, alvorens er een einde kan komen aan de tweede 'shutdown' in drie weken. - Dat is rond vrijdagmiddag (Belgische tijd) gebeurd, waardoor de shutdown weer voorbij is.