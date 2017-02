Twee Republikeinse senatoren stemmen tegen onderwijsminister Betsy DeVos

Betsy DeVos, de keuze van Donald Trump als minister van Onderwijs, ondervindt problemen bij haar benoeming door de Amerikaanse Senaat. Geen van de 48 Democratische senatoren zal naar verwachting voor DeVos stemmen. Daarnaast lieten de Republikeinse senatoren Susan Collins (Maine) en Lisa Murkowski (Alaska) weten tegen de benoeming te zullen stemmen. Daarmee zijn er 50 voor- en 50-stemmen. Vice-president Mike Pence krijgt in dit geval de beslissende stem. Insiders verwachten volgens website Politico niet dat er nog andere senatoren naar voren zullen komen die tegen stemmen, maar het is noodzakelijk dat alle 50 voor-stemmers vrijdag tijdens de stemming aanwezig zijn. Wie niet aanwezig is tijdens het stemmen tellen, wordt niet meegeteld.

"Ik heb serieuze zorgen over een kandidaat voor minister van Onderwijs die zo focust op een oplossing, schoolvouchers, dat ze mogelijk onvoldoende op de hoogte is van wat werkt op openbare scholen, en wat er kapot is en hoe dat gerepareerd moet worden", zei Murkowski in een statement.

DeVos is een omstreden kandidaat voor het ministerschap. Ze heeft geen ervaring in enige publieke functie, maar staat bekend als rijke donor van de Republikeinse partij. Ze is groot voorstander van schoolvouchers, een systeem waarbij geld van het onderwijsministerie, dat in principe naar openbare scholen gaat, direct aan scholieren gegeven wordt om te besteden aan privescholen. Ze maakte zichzelf tijdens de hoorzitting in de senaatscommissie belachelijk door te antwoorden dat er vuurwapens op scholen nodig zijn om de school te beschermen tegen grizzly-beren.

Verschillende actiegroepen riepen via sociale media Amerikanen op om hun eigen senator te bellen om de benoeming te blokkeren. In het geval van Murkowski en Collins heeft die tactiek gewerkt.

Eerder op de dag werd Rex Tillerson zonder problemen benoemd als minister van Buitenlandse Zaken, al kreeg hij meer tegenstemmen (43) dan elke andere minister van Buitenlandse Zaken ooit.